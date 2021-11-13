Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького Павел Трехлеб может покинуть свой пост

По сведениям РБК, на место нового главы директора парка рассматривают несколько кандидатур. Какие именно, не уточняется. Павел Трехлеб стал директором парка имени Горького в сентябре 2019 года. До этого он был гендиректором парка «Зарядье» с момента его открытия в 2017 году. С чем связаны предполагаемые кадровые перестановки, РБК не сообщает.