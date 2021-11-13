Власти Москвы утвердили тарифы на вывоз отходов

Как передает РБК, они будут рассчитываться в зависимости от площади жилья. По оценкам экспертов, платеж с квартиры в 45 кв. м составит 327 руб. ежемесячно. До сих пор вывоз отходов в Москве включался в состав услуги по содержанию жилого помещения, которая устанавливается столичным правительством. Со следующего года в Москве начнется мусорная реформа, которая уже два года действует в большинстве регионов.