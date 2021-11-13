Президент России Владимир Путин заявил о непричастности Москвы к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши

Путин также заявил, что проблема с мигрантами возникла из-за действий стран Запада. При этом Путин подчеркнул, что возможное перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу станет нарушением транзитного контракта Москвы. Путин сказал, что первый раз слышит об угрозах Александра Лукашенко перекрыть газовый транзит в Европу. По информации польских властей, в Белоруссии находятся более 10 тысяч мигрантов, готовых пересечь границу. Власти Польши утверждали, что за миграционным кризисом на границе с Евросоюзом стоит Владимир Путин.
2021-11-13T14:35:50+03:00
2021-11-13T14:35:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 13 ноября 2021
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