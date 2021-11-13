Белоруссия выражает готовность к диалогу с европейскими политиками по разрешению миграционного кризиса

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт, комментируя возможность переговоров Лукашенко с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. О необходимости таких консультаций ранее говорил президент России Владимир Путин, поскольку, по его словам, мигранты стремятся именно в Германию. Сроки возможных консультаций Лукашенко с Меркель Эйсмонт не уточнила.
2021-11-13T14:34:49+03:00
2021-11-13T14:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 13 ноября 2021
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