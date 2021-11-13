ЕС выражает сожаления в связи с намерением российских властей ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»

Как говорится в заявлении от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, это еще один случай использования российского закона об иноагентах, который сужает пространство для независимых активистов и ставит преграды для исторических исследований. Боррель подчеркивает, что упразднение «Мемориала*» стало бы невозместимой потерей для России и всей Европы.
2021-11-13T14:34:24+03:00
2021-11-13T14:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 13 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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