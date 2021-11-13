Интернет-эксперт Бакунов считает, что покупка поддельных сертификатов распространена среди антипрививочников

Интернет-эксперт Григорий Бакунов считает, что покупка поддельных сертификатов распространена среди антипрививочников. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я большой волны этого не вижу и думаю, что она в основном распространена среди тех людей, кто в реальности по той или иной причине предполагает вред от прививок. То есть, это скорее не попытка каких-то серьезных махинаций, а просто от человеческой неосведомленности о том, как работают прививки. Скорее всего, это просто антиваксеры, которым не очень комфортно по той или иной причине ставить прививки и они ищут способ получить поддельный сертификат», – считает Бакунов.

При этом эксперт полагает, что при введении обязательных QR-кодов в транспорте спрос на поддельные сертификаты вырастет. «Спрос рождает предложение. И если действительно будет очень высок спрос, ну, например, потому что невозможно будет войти в общественный транспорт без QR-кода, то, конечно же, появится и предложение, и появится возможность у людей это покупать, и люди будут это покупать», – заключил Бакунов.

В Госдуме на следующей неделе начнут обсуждать введение QR-кодов в общественных местах.