В Екатеринбурге прошла акция протеста против введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса

Как сообщает интернет-издание Znak.com, у торгового центра «Дирижабль» собрались около 300 человек. Организатором протеста выступило движение «Родительский надзор». С властями мероприятие было согласовано. Протестующие развернули плакаты с лозунгами «Нет QR», «Не допустим фашизма и сегрегации», «Люди не товар», «Не превращайте нас в стадо». О задержаниях не сообщалось.