В Екатеринбурге прошла акция протеста против введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса

Как сообщает интернет-издание Znak.com, у торгового центра «Дирижабль» собрались около 300 человек. Организатором протеста выступило движение «Родительский надзор». С властями мероприятие было согласовано. Протестующие развернули плакаты с лозунгами «Нет QR», «Не допустим фашизма и сегрегации», «Люди не товар», «Не превращайте нас в стадо». О задержаниях не сообщалось.
2021-11-13T14:06:00+03:00
2021-11-13T14:06:00+03:00
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14:06, 13 ноября 2021
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