Польские пограничники обвинили белорусских коллег в том, что они помогали мигрантам снести ограждения

По версии властей республики, представители вооружённых сил Белоруссии, во-первых, расчищают для мигрантов пути подхода к Польше, и, во-вторых, выдают им спецсредства, которые могут помощь в борьбе с пограничниками.

Об этом объявили в польской погранслужбе. В частности, там отметили, что минувшей ночью белорусские солдаты разобрали временные заграждения на своей стороне границы на участке к северу от Бреста. Они, по этим данным, удаляли столбы и срезали с помощью спецтехники колючую проволоку. В это время против польских пограничников, как утверждают в ведомстве, использовали лазерные указки большой мощности. В социальных сетях также появилось видео, на котором заметно, как посреди ночи, на людей в военной форме и шлемах направляют из-за забора с колючей проволокой луч зелёного цвета.

Помимо этого, пограничники утверждают, что «белорусы снабдили мигрантов слезоточивым газом, который использовался в направлении польских служб». Эту и другие попытки пересечь границу, как подчеркнули в ведомстве, удалось предотвратить.

Миграционный кризис на границе обострился в понедельник, когда к Польше подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего востока и Африки. Варшава обвиняет Минск в преднамеренном создании подобной ситуации. Белоруссия в свою очередь утверждает, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

Глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил в эфире радиостанции ЭР-эм-эф, что Польша до конца первой половины следующего года намерена значительно укрепить границу с Белоруссией. Также рассматривается возможность закрытия на польско-белорусской железнодорожного движения.

«Белорусские власти досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством. Мы направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы они закончили такого типа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической. Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо. Мы хотим до конца первого полугодия 2022 года установить на границе сооружение длинной 180 км, высотой 5,5, м. там будут использованы самые современные решения», — сказал он.

Мариуш Каминьский отметил, что только за этот год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.