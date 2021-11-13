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Эксклюзив Эха 13:41, 13 ноября 2021

Писатель Архангельский считает отказ Петрушевской от Госпремии жестом отчаяния

Писатель Александр Архангельский считает отказ писателя Людмилы Петрушевской от Госпремии жестом отчаяния из-за отсутствия других способов быть услышанной властью. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Всегда это жест радикальный, всегда это жест отчаяния, когда не остается других способов выразить свою позицию, докричаться, достучаться. И в каком-то смысле этот жест не может помочь ситуации, он ее не изменит, но он посылает сигнал и обществу, и частным гражданам, и власти, что отступать более некуда», – считает он.

Архангельский сравнил такие жесты с жестами художников в тоталитарных странах. «Это как радикальное искусство. В тоталитарных странах радикальное искусство, в Латинской Америке, например, доходит до края экспериментов с человеческой плотью, потому что говорить больше невозможно, остается только демонстрировать, что отступать больше некуда, что есть край молчания. Считайте, что это радикальный жест художника, который зашил себе рот, показав, что говорить невозможно», – пояснил писатель.

По словам Архангельского, в нашей стране отказов от госпремий в знак протеста не было с 90-х. «Если я правильно помню, в последний раз писатели, ну в широком смысле слова — гуманитарии, отказывались от госпремий в знак протеста против чего бы то ни было, относятся к 90-м годам и это Вячеслав Всеволодович Иванов, выдающийся российский ученый, гуманитарий и писатель. После этого не помню», – отметил он.

Писатель Людмила Петрушевская сегодня сообщила об отказе от Госпремии, которую ей в 2003 году вручил президент Владимир Путин. Она объяснила, что делает это в ответ на попытки властей ликвидировать «Мемориал*».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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