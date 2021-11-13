Президент Владимир Путин заявил, что «перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением российского транзитного контракта». Путин сказал, что вопрос транзита газа он с Александром Лукашенко не обсуждал и первый раз слышит об этом. В минувший четверг белорусский руководитель заявил, что готов жестко ответить на возможные санкции со стороны стран ЕС и Польши, вплоть до блокирования транзита газа в Европу.