Президент Владимир Путин заявил, что «перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением российского транзитного контракта». Путин сказал, что вопрос транзита газа он с Александром Лукашенко не обсуждал и первый раз слышит об этом. В минувший четверг белорусский руководитель заявил, что готов жестко ответить на возможные санкции со стороны стран ЕС и Польши, вплоть до блокирования транзита газа в Европу.
2021-11-13T13:39:55+03:00
2021-11-13T13:39:55+03:00
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13:39, 13 ноября 2021
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