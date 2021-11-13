Польша в следующем году значительно укрепит границу с Белоруссией

Как рассказал в радиоэфире глава польского МВД Мариуш Каминьский, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м вдоль реки Буг. По словам министра, сейчас границу с Белоруссией охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. По его словам, лагерь мигрантов у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют им нужные материалы.