Писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за требований властей ликвидировать «Мемориал*». Об этом она написала в своем Фейсбуке. 11 ноября Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Международный Мемориал» из-за неоднократного нарушения закона об «иноагентах». На следующий день московская прокуратура потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» по обвинению в оправдании экстремизма и терроризма со стороны правозащитников.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.