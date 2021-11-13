Писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за требований властей ликвидировать «Мемориал*». Об этом она написала в своем Фейсбуке. 11 ноября Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Международный Мемориал» из-за неоднократного нарушения закона об «иноагентах». На следующий день московская прокуратура потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» по обвинению в оправдании экстремизма и терроризма со стороны правозащитников.
2021-11-13T13:37:28+03:00
2021-11-13T13:49:35+03:00
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13:37, 13 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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