Председатель ОБСЕ считает, что закрытие «Мемориала» станет серьезным ударом по российскому гражданскому обществу

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде считает, что закрытие правозащитного центра «Мемориал*» станет серьезным ударом по российскому гражданскому обществу. У себя в Твиттере она пишет, что произвольное применение закона об «иноагентах» не только ограничивает гражданские и политические права, но и является серьезным препятствием для контактов между людьми.

Сегодня же дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова выступила в защиту «Мемориала». У себя в Инстаграме она пишет, что деятельность организации и правозащитного центра оправданы и необходимы. По ее словам, сегодня, когда иск о ликвидации «Мемориала» уже подан, остается надеяться на честное расследование и объективное решение.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.