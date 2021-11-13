Ульяновский священник, поддержавший Навального, сообщил, что его отправляют в монастырь

Ульяновский священник, которого временно отстранили от работы из-за поддержки Алексея Навального, сообщил о новых санкциях в отношении него. Георгий Сухобокий рассказал, что указом местного епископа его отправляют в монастырь. Ранее Сухобокий написал в социальных сетях, что готов пожать руку оппозиционному политику. Позже он написал, что его уволили с поста пресс-секретаря епархии.

