Писатель Людмила Петрушевская отказывается от звания лауреата Государственной премии

Отказаться от награды, которую почти 20 лет назад вручал нынешний президент Владимир Путин, писателя вынудила ситуация вокруг правозащитного центра «Мемориал*», который власти считают иноагентом. Как написала Петрушевская на своей странице в социальной сети Facebook, сейчас Генеральная прокуратура пытается забрать у нее центр, который олицетворяет память об осужденных и расстрелянных, а также о нынешних политзаключенных. И в частности это делает сам Путин, подчеркнула писатель, отметив, что не боится, что против нее могут возбудить уголовное дело.

Ранее в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой» Людмила Петрушевская говорила, что изначально не хотела участвовать в этой премии.

Писатель и драматург известна своей политической позицией. Она неоднократно критиковала российскую власть, а также поддерживала политзаключенных, среди которых историк Юрий Дмитриев и художница Юлия Цветкова.

Как ожидается, 25 ноября Верховный суд примет решение о ликвидации «Международного мемориала», который уже включен в список иноагентов.

Писатель Александр Архангельский считает решение Людмилы Петрушевской попыткой докричаться до власти. Александр Архангельский напомнил, что последний раз писатели отказывались от Госпремии в 90-х годах.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.