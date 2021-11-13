В Госдуме с начала следующей недели начнут обсуждать введение QR-кодов в общественных местах

В Госдуме с начала следующей недели начнут обсуждать введение так называемых «QR-кодов» в общественных местах во всех регионах страны. Два законопроекта правительство вчера внесло в нижнюю палату.

Кафе и рестораны, торговые центры, учреждения культуры – скоро туда пустят только по цифровому коду. Показывать его обяжут и на массовых мероприятиях, говорится в одном из правительственных законопроектов. Мера не затронет магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки. До 1 февраля следующего года так называемый «qr-код» сможет заменить справка от отрицательном тесте на коронавирус. Однако затем эту опцию исключат. Запрет посещать общественные места и массовые мероприятия не затронет тех, кто переболел ковидом в последние полгода или у кого есть медотвод от вакцинации. Ограничения также не распространят на несовершеннолетних. Власти регионов сами определят список общественных мест, которые нельзя посещать без цифровых кодов. Другой законопроект, его тоже разработало правительство, регулирует порядок их использования в поездах и самолётах. Речь идёт о междугородних и международных поездках. Пассажирам придется предъявлять те же документы, которые указаны в первом законопроекте. При выявлении недостоверного кода авиакомпании аннулируют билет в течение 48 часов. Ограничения продлятся до начала июня. До 1 февраля будет действовать так называемый переходный период – чтобы люди успели привиться, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В профильных комитетах Госдумы дали понять, что готовы оперативно рассмотреть проекты законов об обязательных для посещения общественных мест qr-кодах. Это в том числе намерены сделать комитеты по безопасности и охране здоровья. Совет нижней палаты парламент займётся этим вопросом уже в понедельник.

Представители транспортной отрасли разошлись в оценке эффективности qr-кодов на поездах и самолётах. В компании РЖД считают, что это не повлияет на пассажиропоток. Однако в авиакомпании S7 предсказывают сокращение вдвое числа пассажиров после введения цифровых кодов.

Из некоторых регионах уже поступают сообщения о недовольстве жителей введением кодов для посещения общественных мест или поездок на транспорте. В частности, сегодня стало известно об обращении членов тувинского отделения КПРФ, которые считают подобные ограничения неконституционными.

Писатель Виктор Шендерович не сомневается, что введение кодов натолкнется на сильное сопротивление людей. Шендерович уверен, что внедрение новых ограничений пойдет по наихудшему сценарию.

Ранее некоторые компании, которые специализируются в области интернет-безопасности, рассказали о том, что поддельные сертификаты о вакцинации уже предлагают некоторые ресурсы. Однако интернет-эксперт Григорий Бакунов отмечает, что пока не отмечается взрывного интереса к подобным документам. Бакунов добавил, что единственный эффективный способ бороться с этим явлением – это преследовать тех, кто покупает подобные сертификаты.