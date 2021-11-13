Первый за 40 лет альбом группы «Абба» возглавил британский хит-парад

За одну неделю диск купили в Соединённом королевстве более 200 тысяч раз, – передает агентство ТАСС. По этому показателю альбом «Вояж» установил рекорд нынешнего года. Старт продаж признан самым успешным за 4,5 года.
2021-11-13T12:36:23+03:00
2021-11-13T12:36:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2935320-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 13 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…