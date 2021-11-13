Члены тувинского отделения КПРФ выступили против введения цифровых кодов и обязательной вакцинации

В своем видеообращении они называют новые ограничения антиконституционной сегрегацией. Кроме того, в региональном отделении КПРФ сомневаются в эффективности вакцины от коронавируса.
2021-11-13T12:35:14+03:00
2021-11-13T12:35:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 13 ноября 2021
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