Россия не имеет отношения к кризису на белорусской границе, – настаивает президент Владимир Путин

Он подчеркнул, что Москва не участвует в этих процессах, и российские авиакомпании никогда не перевозили людей, которые находятся на белорусско-польской границе. Президент уверен, что миграционный кризис был создан странами Запада. Его причины в тех операциях, которые проводились на Ближнем Востоке, в том числе с участием стран ЕС. Также Путин считает, что переправкой беженцев занимаются сами граждане ЕС.