Власти Польши обвиняют белорусских военнослужащих в том, что они помогали мигрантам снести ограждения на границе

Власти Польши обвиняют белорусских военнослужащих в том, что они помогали минувшей ночью мигрантам снести ограждения на границе. Кроме того, утверждают в Варшаве, белорусские силовики могли предоставить нелегалам слезоточивый газ, который те использовали против пограничников. Также, говорят в силовых структурах Польши, белорусские военнослужащие использовали лазер, которым пытались ослепить охранявших границу солдат. В Минске эти обвинения пока не комментировали.

Ранее ряд стран Запада высказался о причастности России к нынешнему миграционному кризису. Однако это отрицает президент Владимир Путин.

Директор агентства Евросоюза по безопасности границ Фабрис Лиггери полагает, что неспокойная обстановка на польско-белорусской границе сохранится еще долгое время.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак пригрозил остановить железнодорожное движение в сторону Белоруссии и таким образом лишить республику транзита.