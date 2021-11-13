Участник недавнего коммерческого полета в космос погиб в авиакатастрофе

Предприниматель Глен де Фриз месяц назад стал одним из пассажиров корабля «Нью Шепард» компании миллиардера Джеффа Безоса. Вместе с ним в космос летал 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по главной роли в сериале «Звездный путь». По данным агентства Reuters, легкомоторный самолет, на котором летел де Фриз, разбился неподалеку от Нью-Йорка. Помимо предпринимателя в этой аварии погиб и второй человек, который находился на борту.
2021-11-13T12:07:17+03:00
2021-11-13T12:07:17+03:00
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12:07, 13 ноября 2021
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