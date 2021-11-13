Глава думского комитета по вопросам семьи Останина направила запрос в Генпрокуратуру из-за ареста соратницы Навального

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции КПРФ Нина Останина направила запрос в Генпрокуратуру из-за ареста соратницы Алексея Навального. Лилию Чанышеву, которая руководила одной из структур политика в Уфе, обвинили в создании экстремистского сообщества. На суде по вопросу о мере пресечения было объявлено о беременности Чанышевой. Как сказала «Эху Москвы» сама Останина, арест может грозить потерей ребенка. Депутат Останина добавила, что если прокуратура не отреагирует на призывы заменить меру пресечения, то нужно привлечь к этой проблеме внимание общественности.