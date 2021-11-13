В РЖД объявили, что введение обязательных электронных кодов для пассажиров не приведёт к снижению спроса на билеты

Ранее представители бизнеса утверждали обратное. В холдинге «Российские железные дороги» считают, что обсуждаемые сейчас поправки в законодательство не повлияют на пассажиропоток. Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов отметил, что ввести обязательную проверку электронных кодов будет не трудно. По его словам, те устройства, которыми сейчас оборудованы поезда, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к сайту госуслуг или системе управления пассажирскими перевозками. Занимать это будет не более секунды. Замдиректора добавил, что дискомфорта у пассажиров это не вызовет.

Другое мнение в интервью РБК накануне выразили в авиакомпании S7. Там предположили, что пассажиропоток из-за введения электронных кодов в первое время сократится как минимум на пятьдесят процентов.

Ранее о готовности введения обязательной проверки QR-кодов ранее объявили и в «Аэрофлоте». Однако, там отмечали, что её следует проводить непосредственно перед посадкой в самолёт, а не при покупке билета.

Законопроект, о котором идёт речь, правительство внесло в Госдуму вчера. Он предусматривает введение электронных кодов не только для путешествий на поездах и самолётах, но и для посещения почти всех общественных мест.