Москва рассчитывает, что Минск не пойдет на перекрытие транзита российского газа в Европу

Президент Владимир Путин отметил, что планы белорусского руководство стали для него неожиданностью. Ранее руководитель Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа в ответ на расширение санкций ЕС.
2021-11-13T12:03:27+03:00
2021-11-13T12:03:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 13 ноября 2021
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