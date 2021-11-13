В Европе за последнюю неделю было зафиксировано почти 2 миллиона новых случаев заражения коронавирусом

Это новый максимум с начала пандемии, – отмечают специалисты. При этом за семь дней в регионе скончались более 25-ти тысяч человек. Это больше половины зарегистрированных за это время смертей от инфекции в мире. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что рост заболеваемости наблюдается на только в Восточной Европе с низкими показателями вакцинации, но и в Западной, где гораздо бОльшая доля населения уже получила прививки от коронавируса.