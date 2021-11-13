В Европе за последнюю неделю было зафиксировано почти 2 миллиона новых случаев заражения коронавирусом

Это новый максимум с начала пандемии, – отмечают специалисты. При этом за семь дней в регионе скончались более 25-ти тысяч человек. Это больше половины зарегистрированных за это время смертей от инфекции в мире. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что рост заболеваемости наблюдается на только в Восточной Европе с низкими показателями вакцинации, но и в Западной, где гораздо бОльшая доля населения уже получила прививки от коронавируса.
2021-11-13T11:36:00+03:00
2021-11-13T11:36:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 13 ноября 2021
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