Руководство РЖД не ожидает сокращения пассажиропотока в случае введения специальных кодов на транспорте

По мнению представителя компании, большая часть их клиентов живет в европейской части России, а здесь довольно много людей уже получили эти коды. В РЖД заверили, что постараются сохранить на прежнем уровне комфорт при перевозках в случае введения ограничений.

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым при посещении общественных мест или поездках на некоторых видах транспорта необходимо будет предъявлять так называемый QR-код. Его выдают тем, кто привился от коронавируса, или не так давно переболел, или имеет медотвод от вакцинации. Пока не уточняется, когда этот документ будет рассмотрен в первом чтении.