За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса

Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 185 против 5 183 днем ранее, 97 инфицированных скончались.

Таким образом, общее количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в стране с начала пандемии превысило 9 миллионов. Впрочем, многие специалисты ставят эту цифру под сомнение, предполагая, что она может быть в разы больше.