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11:32, 13 ноября 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Россию не злоупотреблять законом об иностранных агентах

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на иски властей с требованием закрыть общество «Мемориал*» и его структуры, которые ранее были признаны иностранными агентами. По мнению Блинкена, законодательство об иностранных агентах используется для преследования и попыток заткнуть рот гражданскому обществу.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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