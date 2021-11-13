Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Россию не злоупотреблять законом об иностранных агентах

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на иски властей с требованием закрыть общество «Мемориал*» и его структуры, которые ранее были признаны иностранными агентами. По мнению Блинкена, законодательство об иностранных агентах используется для преследования и попыток заткнуть рот гражданскому обществу.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.