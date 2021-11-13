Перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением контракта, – предупреждают в Кремле

Президент Владимир Путин отметил сегодня, что белорусский руководитель Александр Лукашенко ни разу не сообщал ему о подобных планах и даже не намекал на это, при том, что за последнее время они дважды друг с другом. Путин не исключил, что Лукашенко действительно может пойти на подобный шаг, хотя сам российский президент ничего хорошего в этом не видит.

О возможном перекрытии газа в качестве ответа на новые санкции со стороны Евросоюза Лукашенко говорил в минувший четверг. По территории Белоруссии проходит трубопровод, который поставляет российский газ в Польшу, а далее в Германию.