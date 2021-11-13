На Кавказе была временно блокирована единственная дорога, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом

Единственная дорога, которая соединяет непризнанный Нагорный Карабах и Армению, на некоторое время была закрыта из-за инцидента между военными Еревана и Баку.

На данный момент движение на дороге Степанакерт – Бердзор удалось полностью восстановить, говорится в заявлении МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Местные силовики совместно с российской стороной вели переговоры с Баку для возобновления сообщения.

Ранее коридор закрыли из-за конфликта военных двух стран. Так, по сообщениям местных СМИ, утром брат одного из убитых жителей Карабаха подъехал к КПП азербайджанской стороны и бросил гранату. В ответ на это военные открыли огонь. Утверждается, что в результате конфликта есть погибшие и пострадавшие, их количество не известно. В свою очередь бакинское агентство Trend опровергает информацию о жертвах. Бросивший гранату уже задержан российскими миротворцами.

Ранее Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха утверждала, что военные Азербайджана обстреляли гражданских, которые работали на водопроводе недалеко от города Шуша. Известно об одном погибшем и трех раненых.

Как ожидается, в скором времени МВД представит подробности конфликта, а также даст уточнения по поводу жертв.