Писатель Людмила Петрушевская сообщила об отказе от Госпремии, которую ей в 2003 году вручил президент Владимир Путин. Она объяснила, что делает это в ответ на попытки властей ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал*».

Людмила Петрушевская напомнила, что Госпремию ей дали за пьесу, посвящённую тем, кто не вернулся из лагерей. Хотя её вручавший награду президент Владимир Путин не читал и не пришёл на спектакль, как это ранее сделал советский лидер Михаил Горбачёв. Пьеса тогда шла во МХАТе, и весь зал вместе с главой страны аплодировал актёрам, пишет Петрушевская. Попытки ликвидировать правозащитное объединение «Мемориал» она назвала лишением её памяти об осуждённых и расстрелянных, о людях, которые умерли голодной смертью или замёрзли в грузовиках по дороге в лагеря. Петрушевская осудила власти за то, что её хотят заставить навсегда забыть о людях, которых замучили пытками на Лубянке и Колыме, о тех, кто сидел по сфабрикованным делам.

У себя в Фейсбуке она пишет, что для Путина память об этом страшная и не исключает, что её книги и поставленные по ним спектакли могут запретить. Фамилию президента писатель пишет с маленькой буквы. Напомню, ранее генеральная и столичная прокуратуры подали иски в суд о ликвидации двух структур «Мемориала», который многие годы занимается сохранением памяти о жертвах репрессий. В материалах правозащитников надзорное ведомство Москвы нашло оправдание терроризма и экстремизма.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.