Полиция Польши обнаружила тело выходца из Сирии на границе с Белоруссией

Причину смерти пока установить не удаётся. Тело отправили на экспертизу, – сообщил представитель силовых структур. Другие подробности пока не приводятся.

С начала недели на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис. Там скопилось несколько тысяч выходцев из стран Азии и Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Запад считает, что к нынешнему кризису причастно белорусское руководство. Минск обвинения отвергает.

Кроме того, ряд западных стран считает, что одним из ключевых участников нынешнего кризиса является, в том числе, Россия. Глава российского МИДа Сергей Лавров ответил, что не стоит обращать внимание на подобные обвинения. По мнению Лаврова, руководство Евросоюза хочет добиться новых санкций в отношении Белоруссии. Министр назвал их нелегитимными.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что Россия совершенно ни при чем в ситуации на границе Белоруссии и Польши. По его мнению, миграционные кризисы были созданы самими странами Запада.