Греция просил Великобританию вернуть скульптуры Парфенона

Элементы одного из главных древнегреческих храмов были вывезены из Афин в начале 19 века британским послом. Нынешнее правительство Греции обращает внимание на то, что вопрос о возвращении скульптур поднимала межправительственная комиссия ЮНЕСКО. Лондон обязан вступить в добросовестный диалог с Грецией, – приводит слова премьер-министра этой страны греческая газета «Прототема».
2021-11-13T10:37:40+03:00
2021-11-13T10:37:40+03:00
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10:37, 13 ноября 2021
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