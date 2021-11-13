Греция просил Великобританию вернуть скульптуры Парфенона

Элементы одного из главных древнегреческих храмов были вывезены из Афин в начале 19 века британским послом. Нынешнее правительство Греции обращает внимание на то, что вопрос о возвращении скульптур поднимала межправительственная комиссия ЮНЕСКО. Лондон обязан вступить в добросовестный диалог с Грецией, – приводит слова премьер-министра этой страны греческая газета «Прототема».