Власти Ирака приостановили авиасообщение с Белоруссией

Багдад принял такое решение, чтобы пресечь поток мигрантов, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза, – рассказали агентству Reuters в Министерстве иностранных дел Ирака. Дипломаты добавили, что их посольства в Москве и Варшаве сейчас координируют усилия по добровольному возвращению домой тех, кто находится на границе Белоруссии с Польшей. Миграционный кризис обострился здесь с начала недели.