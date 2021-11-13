Власти Ирака приостановили авиасообщение с Белоруссией

Багдад принял такое решение, чтобы пресечь поток мигрантов, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза, – рассказали агентству Reuters в Министерстве иностранных дел Ирака. Дипломаты добавили, что их посольства в Москве и Варшаве сейчас координируют усилия по добровольному возвращению домой тех, кто находится на границе Белоруссии с Польшей. Миграционный кризис обострился здесь с начала недели.
2021-11-13T10:34:34+03:00
2021-11-13T10:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 13 ноября 2021
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