Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США

Ему грозит до 20 лет тюрьмы в случае экстрадиции за океан.

Отмывание денег, полученных путём вымогательства в интересах киберпреступников. В этом власти США обвиняют россиянина. Денису Дубникову 29 лет, ему грозит длительный срок, сообщил его адвокат Аркадий Бух. Задержали обвиняемого в Амстердаме на основании запроса министерства юстиции США. Незадолго до этого он пытался попасть в Мексику, но туда его не пустили. По мнению адвоката, документы для задержания были подготовлены во время перелета Дубникова в Нидерланды. Его газета Wall Street Journal связывает с хакерской группировкой Ryuk, которую подозревают в компьютерных атаках на серверы медучреждений США в течение нескольких лет. Хакеры за счёт этого разбогатели более чем на 100 миллионов долларов. Непосредственно Дубников получил в качестве вознаграждения 400 тысяч долларов в электронной валюте, пишет издание. Адвокат утверждает, что его клиент не знал, откуда пришли деньги и действовал по российским законам. Между тем компания SonicWall, которая специализируется на кибербезопасности, называет Ryuk одной из самых крупных в мире хакерских группировок-вымогателей.

Минюст США пока не комментирует ситуацию с задержанным. Не отреагировал на это и российский МИД.