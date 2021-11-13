Суд в США официально прекратил опекунство отца над певицей Бритни Спирс

Почти 13 лет ее отец Джейми Спирс контролировал все финансы дочери, а также ряд аспектов ее личной жизни. Адвокат Спирс Мэттью Розенгарт объявил поклонникам Бритни Спирс о том, что решение суда вступает в силу немедленно. Опекунство над Спирс было назначено после нескольких скандалов с участием самой певицы. В итоге суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья.