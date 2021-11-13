Суд в США официально прекратил опекунство отца над певицей Бритни Спирс

Почти 13 лет ее отец Джейми Спирс контролировал все финансы дочери, а также ряд аспектов ее личной жизни. Адвокат Спирс Мэттью Розенгарт объявил поклонникам Бритни Спирс о том, что решение суда вступает в силу немедленно. Опекунство над Спирс было назначено после нескольких скандалов с участием самой певицы. В итоге суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья.
2021-11-13T10:09:57+03:00
2021-11-13T10:12:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:09, 13 ноября 2021
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