Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии в знак протеста против происходящего вокруг «Мемориала»

Писатель Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против происходящего вокруг общества «Мемориал*». В Фейсбуке она напомнила, что эту награду почти 20 лет ей вручал нынешний президент Владимир Путин. Петрушевская дала понять, что считает его причастным к нынешним попыткам власти ликвидировать правозащитную организацию.

На днях Генпрокуратура и прокуратура Москвы подали в Верховный суд России и в Мосгорсуд иски с требованием ликвидировать две структуры «Мемориала». Российские власти считают их иностранными агентами.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.