В Татарстане подготовили поправки в законопроект, который упраздняет запрет на наименование глав регионов президентами

Госсовет Татарстана подготовил поправки в законопроект, который упраздняет запрет на наименование глав регионов президентами. Его сейчас обсуждают в Госдуме.

Двадцать поправок разработали в профильном комитете Госсовета. Они направлены на то, чтобы наименование высшего должностного лица субъекта федерации устанавливались Уставом или Конституцией региона с учётом волеизъявления его народа. Об этом объявил председатель комитета Альберт Хабибуллин. Депутаты, как сообщает «Интерфакс», должны будут обсудить эту инициативу, а затем направить их в Госдуму ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации публичной власти в регионах.

Тем временем поправки, которые унифицирует название глав регионов, по сути запрещая им называться президентами, первой чтение уже прошёл. Парламент Татарстана выступил против этих изменений, объяснив это тем, что законопроект нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции.

Один из авторов поправок депутат Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников в свою очередь исключил возможность каких-либо корректив в законопроекте из-за позиции республики Татарстан.

Переименование глав субъектов, ранее называвшихся президентами, началось в России в 2010-ом году. Первым об отказе называться таким образом объявил Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.