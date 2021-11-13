В России стали реже воровать алкоголь и продукты из магазинов, – передает агентство РИА Новости. Общее число правонарушений, которые требовали вмешательства со стороны охраны, снизилось более чем в два раза, – рассказали журналистам в одной из компаний, которая занимается вопросами безопасности. В прошлом году более трети всех вызовов приходилось на долю магазинов, которые торгую продовольствием и алкоголем. Чаще всего это происходило в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.