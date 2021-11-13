Российский МИД пожаловался на ограничения для своих дипломатов в странах Запада

В ведомстве говорят о дискриминации «по вакцинному признаку». В частности, сложности возникают в тех государствах, где ввели так называемые вакцинные паспорта, которые требуют в госучреждениях или на транспорте, – отметили на Смоленской площади. В МИДе подчёркивают, что, в свою очередь, Москва идет навстречу представителям европейских стран и США, в том числе в вопросе о выдаче кодов для передвижения, но ответных шагов со стороны Запада пока не наблюдают.
2021-11-13T09:37:25+03:00
2021-11-13T09:37:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 13 ноября 2021
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