Российский МИД пожаловался на ограничения для своих дипломатов в странах Запада

В ведомстве говорят о дискриминации «по вакцинному признаку». В частности, сложности возникают в тех государствах, где ввели так называемые вакцинные паспорта, которые требуют в госучреждениях или на транспорте, – отметили на Смоленской площади. В МИДе подчёркивают, что, в свою очередь, Москва идет навстречу представителям европейских стран и США, в том числе в вопросе о выдаче кодов для передвижения, но ответных шагов со стороны Запада пока не наблюдают.