Эстония собирается установить заграждения из колючей проволоки на границе с Россией

Укрепления появятся на участке длиной 130 километров, – сообщает эстонское интернет-издание Postimees. В руководстве республики сказали, что решение было принято в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В Таллинне называют происходящее гибридной атакой со стороны Минска и опасаются подобного со стороны России.

Кризис обострился с начала этой недели. У польской границы на белорусской территории сейчас находятся несколько тысяч выходцев из стран Азии и Африки. Запад обвиняет Минск в причастности к обострению обстановки. В свою очередь, белорусское руководство эти обвинения отвергает.