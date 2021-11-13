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09:37, 13 ноября 2021

Эстония собирается установить заграждения из колючей проволоки на границе с Россией

Укрепления появятся на участке длиной 130 километров, – сообщает эстонское интернет-издание Postimees. В руководстве республики сказали, что решение было принято в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В Таллинне называют происходящее гибридной атакой со стороны Минска и опасаются подобного со стороны России.

Кризис обострился с начала этой недели. У польской границы на белорусской территории сейчас находятся несколько тысяч выходцев из стран Азии и Африки. Запад обвиняет Минск в причастности к обострению обстановки. В свою очередь, белорусское руководство эти обвинения отвергает.  


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