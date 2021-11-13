КоммерсантЪ: Госсовет Татарстана предложил 20 поправок к законопроекту о публичной власти в регионах

В частности, как пишет газета «КоммерсантЪ», республиканский парламент предлагает исключить оттуда норму о запрете слова «президент» в названии высшего должностного лица субъекта Федерации. Депутаты также выступили против большинства ключевых положений проекта. А именно о едином сроке губернаторских полномочий, унификации названий региональных исполнительных органов и праве федеральных ведомств согласовывать кандидатуры региональных министров. Сам законопроект Госдума приняла на этой неделе в первом чтении. Татарстан на сегодня остается единственным российским регионом, глава которого именуется президентом.
2021-11-13T09:36:41+03:00
2021-11-13T09:36:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 13 ноября 2021
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