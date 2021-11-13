Министерство юстиции США пока не комментируют задержание российского гражданина в Нидерландах по запросу Вашингтона

Дениса Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. В то же время защита настаивает на том, что россиянин ничего не знал о происхождении денег и действовал в соответствии с российским законодательством. Газета The Wall Street Journal пишет, что Дубников работал в интересах хакерской группировки, которая называется «Рюк» и подозревается в причастности к атаке вирусов-вымогателей на американскую систему здравоохранения в прошлом году.