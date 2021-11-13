Судебные власти США предъявили обвинения бывшему советнику экс-президента Дональда Трампа Стиву Бэннону

Это связано с его отказом дать показания членам комиссии Палаты Представителей по расследованию нападения на здание Конгресса. Основатель ультраправого издания Breitbart, Стив Бэннон перестал был главным стратегом Белого Дома в августе 2017 года — в первый год президентства Дональда Трампа, но членов комитета Палаты Представителей по расследованию 6 января интересует его активность в качестве внешнего советника Трампа и активиста накануне 6 января, когда сотни сторонников тогдашнего президента совершили насильственный захват Капитолия. В частности, комитет хочет допросить Стива Бэннона о разговорах 5 января в отеле Willard возле Белого Дома, где активисты, поддерживающие Трампа, пытались убедить республиканских законодателей заблокировать сертификацию выборов — Конгресс США традиционно формально утверждает результаты голосования выборщиков в начале января.

6 января Бэннон также предсказал вслух, что «развернется ад». Повестку от Конгресса Стив Бэннон получил в сентябре и отказался ее исполнять. После чего Палата Представителей проголосовала за рекомендацию Минюсту США выдвигать против Бэннона уголовные обвинения — в пятницу федеральное большое жюри эти обвинения — по двум пунктам, вынесло. Бэннону грозит штраф и тюремное заключение до года тюрьмы.