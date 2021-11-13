В Нидерландах сегодня вновь вводятся ограничения из-за резкого роста числа заражений коронавирусом

Голландцам снова придется носить медицинские маски в общественных местах: официальная статистика показывает небывалое количество заболевших. Только по сравнению с первыми числами ноября показатели выросли более чем в 2 раза. Летальных случаев тоже становится больше, чем в предыдущие несколько месяцев, но абсолютный рекорд пока не побит. Власти Нидерландов связывают происходящее со слишком ранней отменой противоэпидемических мер.

Другого выхода, кроме как снова их объявить, правительство не видит. Так называемые санитарные пропуска до сих пор требовали только в кафе и ресторанах. Теперь же они понадобятся и для посещения музеев, фитнес-центров, зоопарков и других подобных мест. Жителей также попросили работать удаленно. При этом власти отметили, что новые ограничения вызывают у населения страны неоднозначную реакцию. В королевстве вакцинировано уже 70% населения. Рост заболеваемости сегодня наблюдают и другие страны, где привито более половины жителей.