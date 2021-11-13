Профильные комитеты Госдумы поддержали правительственный законопроект о введении специальных кодов

Согласно документу, эти коды будут действовать в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Из получат те, кто привился от коронавируса, переболел не так давно или имеет медотвод от вакцинации. Предполагается, что такая мера будет действовать до лета следующего года. В руководстве думского комитета по безопасности выразили готовность оперативно рассмотреть этот законопроект. О его поддержке также сказали в руководстве комитетов по здравоохранению и транспорту.

Зампред комитета по охране здоровья, член фракции КПРФ Алексей Куринный предположил, что в случае введения таких требований, использоваться будут не только электронные сертификаты. Он также выразил надежду, что подобные меры будут иметь ограниченный срок действия. Куринный подчеркнул, что введение кодов в общественном транспорте может привести к коллапсу и массовому недовольству в крупных городах.