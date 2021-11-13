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08:36, 13 ноября 2021

Известный новозеландский кинорежиссер Питер Джексон стал миллиардером

Создатель трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» продал студию спецэффектов. Именно на ней разрабатывали спецэффекты для фильмов Джесона. Сумма сделки превысила 1,5 млрд. долларов. Основатель студии получит около $600 млн наличными и акции на $375 млн, подсчитал журнал Forbes. Кроме того, на фильмах по мотивам книг Джона Толкина режиссер заработал несколько сотен миллионов долларов, подсчитало издание.  


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