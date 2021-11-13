Власти Кемеровской области отложили введение специальных кодов для гостиничного бизнеса

Эта мера вступит в силу в регионе 20 января вместо 15 ноября. В Кузбассе расположен один из популярных в России горнолыжных курортов – Шерегеш. В то же время со следующей недели коды в области потребуются при посещении кафе, салонов красоты, заведений культуры и спорта, напоминают в администрации. Такие меры вводятся из-за ситуации с коронавирусом.