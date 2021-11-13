Карантинные ограничения ужесточаются с сегодняшнего дня в Нидерландах

Здесь сокращается время работы баров, ресторанов и магазинов, где продаются товары не первой необходимости. Жителям разрешено собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции. Крупные мероприятия в стране отменяются, а футбольные матчи снова будут проходить без зрителей. В то же время школы, театры и кинотеатры останутся открытыми. Комендантский час вводить на планируют.