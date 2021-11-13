Карантинные ограничения ужесточаются с сегодняшнего дня в Нидерландах

Здесь сокращается время работы баров, ресторанов и магазинов, где продаются товары не первой необходимости. Жителям разрешено собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции. Крупные мероприятия в стране отменяются, а футбольные матчи снова будут проходить без зрителей. В то же время школы, театры и кинотеатры останутся открытыми. Комендантский час вводить на планируют.
2021-11-13T08:35:55+03:00
2021-11-13T08:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 13 ноября 2021
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