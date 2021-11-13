Судебные власти США предъявили обвинение бывшему советнику экс-президента Дональда Трампа Стиву Бэннону

Речь идет о неуважении к Конгрессу из-за отказа Бэннона явиться на слушания, посвященные штурму здания законодательного органа сторонниками экс-главы Белого дома. Бывшему советнику Трампа грозит до года тюрьмы и штраф до $1 тыс. Нападение на здание Конгресса произошло в начале года после митинга сторонников Трампа. В результате погибли не менее пяти человек.